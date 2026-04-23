Video: Der peinliche Mega-Bock des Austria-Goalies

Was für ein Mega-Bock: Samuel Şahin-Radlinger, Goalie der Wiener Austria, hat in der 28. Runde von Österreichs Bundesliga für den allergrößten Aufreger gesorgt – Rapids Heimpleite gegen den TSV Hartberg und die zwei Ausschlüsse gegen den LASK im Duell mit dem SK Sturm Graz zum Trotz. Aber sehen Sie selbst: krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – den bösen Patzer und alle anderen Highlights (oben im Video).