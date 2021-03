Ferrari 250 GT: Legende feiert Wiederauferstehung

Die in England ansässige, auf klassische Ferraris spezialisierte Restaurations-Werkstatt GTO Engineering will einen eigenen Sportwagen bauen. Moderna wurde das an den Ferrari 250 GT Berlinetta SWB angelehnte Replika-Fahrzeug getauft. Bereits vergangenes Jahr wurde das Projekt offiziell vorgestellt, jetzt befinden sich die Briten wohl auf der Zielgraden. Bestellungen werden entgegengenommen, 2022 soll das Auto auf die Straße kommen.