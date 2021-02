Huawei FreeBuds Studio: ANC-Kopfhörer im Test

Gut gefallen hat uns in diesem Zusammenhang das beiliegende Case, in dem sich das USB-C-Ladekabel hinter einer per Magnet gegen ungewolltes Öffnen gesicherten Klappe verstauen lässt. Ein Klinkenkabel sucht man dagegen vergeblich, einen entsprechenden Eingang am Kopfhörer gibt es aber ohnehin nicht - ohne Adapter erweisen sich die Freebuds Studio demnach als etwas unflexibel im Gebrauch mit Geräten mit analogen Audioausgängen.