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Radfahrer aufgepasst!

Gewinnen Sie Starterplätze für die „Tour de Mur“

Gewinnspiele
21.04.2026 04:59
Die Tour de Mur führt auch heuer wieder von St. Michael im Lungau bis Bad Radkersburg.
Die Tour de Mur führt auch heuer wieder von St. Michael im Lungau bis Bad Radkersburg.(Bild: Tour de Mur)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Von 4. bis 6. Juni lädt die beliebte „Tour de Mur“ Radbegeisterte jeden Alters zu einem unvergesslichen Erlebnis ein. Mit der „Krone“ können Sie 15x2 Starterplätze gewinnen – und auch sonst bekommen sie Vergünstigungen für die Teilnahme. 

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Es ist wieder soweit! Von 4. bis 6. Juni lädt die beliebte „Tour de Mur“ bereits zum 34. Mal Radbegeisterte jeden Alters zu einem unvergesslichen Erlebnis ein. Auch heuer führt die einzigartige Strecke von St. Michael im Lungau, über Zeltweg und Graz bis nach Bad Radkersburg. Genießen sie drei Tage voller Bewegung, Natur, Kulinarik und Gemeinschaft entlang einer der schönsten Flusslandschaften Österreichs. Ob sportliche ambitioniert oder gemütlich unterwegs – hier ist wirklich für jeden etwas dabei!

Und mit der „Krone“ Als Abonnent erhalten Sie mit ihrer BonusCard und dem Gutscheincode KRONE26 beim Buchen einer Teilnahme zur Tour de Mur eine Ermäßigung von sieben Euro auf alle Erwachsenen Tarife – gültig bis zum 2. Juni.

Mitmachen und gewinnen
Zudem können Sie mit der „Krone“ aber auch 15x2 Starterplätze (Wert je Startplatz: 55 Euro) für die Austragung der „Tour de Mur 2026“ gewinnen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 28.04. aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

SIe wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer-Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnneten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die dopplete Gewinnchance. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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