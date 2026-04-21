Gewinnen Sie Starterplätze für die „Tour de Mur“

Es ist wieder soweit! Von 4. bis 6. Juni lädt die beliebte „Tour de Mur“ bereits zum 34. Mal Radbegeisterte jeden Alters zu einem unvergesslichen Erlebnis ein. Auch heuer führt die einzigartige Strecke von St. Michael im Lungau, über Zeltweg und Graz bis nach Bad Radkersburg. Genießen sie drei Tage voller Bewegung, Natur, Kulinarik und Gemeinschaft entlang einer der schönsten Flusslandschaften Österreichs. Ob sportliche ambitioniert oder gemütlich unterwegs – hier ist wirklich für jeden etwas dabei!