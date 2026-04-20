US-Rapper D4vd nun wegen Mordes angeklagt

Missbrauch des Mädchens begann am 13. Geburtstag

Der Bezirksstaatsanwalt erklärte wiederum, es gebe „physische, forensische und digitale“ Beweise, die den Sänger mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Hochman soll Celeste getötet haben, weil sie Zeugin eines Verbrechens war – und zwar ihres eigenen sexuellen Missbrauchs durch D4vd. Der Missbrauch soll laut Anklage bereits am 13. Geburtstag des Mädchens begonnen haben. Der Bezirksstaatsanwalt denkt, dass der 21-Jährige das Opfer aus finanziellen Gründen ermordet hatte, um seine lukrative Musikkarriere fortsetzen zu können.