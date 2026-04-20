Tennis-Asse, PSG und Kroos die großen Gewinner

Der 22-jährige Spanier avancierte bei der Preisverleihung in Madrid am Montag zum jüngsten Gewinner aller Zeiten in der Rubrik Sportler des Jahres. Auch erstmals als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet wurde die Belarussin Sabalenka. Die Auszeichnung als Mannschaft des Jahres ging an den französischen Champions-League-Sieger Paris St. Germain.