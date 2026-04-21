Täter auch drei Monate nach Linzer Mord unbekannt

„Wir geben unser Bestes“

Seither tappen die Kriminalisten offenbar noch immer im Dunkeln. LKA-Chef Gottfried Mitterlehner hofft trotzdem weiter auf den zündenden Funken: „Wir haben mit einer referatsübergreifenden Sonderkommission aus dem großen Umfeld des Opfers eine Unmenge von Daten zusammengetragen. Das wird nun alles abgearbeitet. Wir geben unser Bestes, da können Sie sicher sein.“ Aktuell sei nur noch die Abteilung „Leib und Leben“ am Fall dran.