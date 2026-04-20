„Auch Rangnick weiß, was er an Österreich hat“

Ein Jahr Josef Pröll (57) an der Spitze von Österreichs Fußballverband (ÖFB). Zeit für eine (erfreuliche) Zwischenbilanz. „Ich bin absolut zufrieden, habe meine Entscheidung noch keine Minute bereut. Mit der WM-Quali und dem zweiten Platz der U17 bei der WM gab es sportliche Erfolge. Und es ist gelungen, Ruhe und Contenance in den Verband zu bringen. Viel Rückenwind, den man sich nur wünschen kann.“ Als persönliche Erfolge sieht der Niederösterreicher („Manche haben mich gefragt, warum ich mir das antun will“) das aber nicht.