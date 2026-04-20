Manfred Schmid fehlt Hartberg nur für ein Spiel

Der Strafsenat der Bundesliga verhängte nach dem Ausschluss am Sonntag beim Heim-2:2 gegen die Hütteldorfer wegen der Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung zwar eine Zwei-Spiel-Sperre über den 55-Jährigen, eine Partie wurde jedoch bedingt ausgesprochen. Bei Rapid wird damit Co-Trainer Christian Mayrleb das Coaching übernehmen.