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Nach Rot gegen Rapid

Manfred Schmid fehlt Hartberg nur für ein Spiel

Bundesliga
20.04.2026 21:39
Manfred Schmid
Manfred Schmid(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der TSV Hartberg muss nur im Meistergruppen-Rückspiel bei Rapid am Mittwoch auf Trainer Manfred Schmid verzichten.

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Der Strafsenat der Bundesliga verhängte nach dem Ausschluss am Sonntag beim Heim-2:2 gegen die Hütteldorfer wegen der Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung zwar eine Zwei-Spiel-Sperre über den 55-Jährigen, eine Partie wurde jedoch bedingt ausgesprochen. Bei Rapid wird damit Co-Trainer Christian Mayrleb das Coaching übernehmen.

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Bereits im Dezember 2025 musste Schmid eine Partie von der Tribüne aus zuschauen.

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