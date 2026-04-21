„Übergriff“: Aufregung um Kindergarten-Betreuerin

Bürgermeister klärt über die Hintergründe auf

Kritisch angemerkt ist in dem anonymen Schreiben weiters, dass es sich bei der beschuldigten Kindergartenassistentin um die Nichte des Bürgermeisters handeln soll. Dieses Detail ist das einzige, das Ortschef Gerhard Bachmann (SPÖ) bestätigen kann. „Meine Nichte ist neben zwei Pädagoginnen eine von drei Helferinnen im Kindergarten. Bei dem sogenannten Vorfall hat sie ihren eigenen Sohn, der sehr aufgeweckt war, in den Vorraum gesetzt, bis er sich beruhigt hatte. Ein Kind dürfte das zu Hause weitererzählt haben. Körperliche Übergriffe hat es überhaupt nicht gegeben“, klärt der Bürgermeister auf.