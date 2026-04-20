Übernahmekrimi der Commerzbank geht weiter

Internationales Geschäft zurückfahren

„Unicredit ist als bedeutender Aktionär der Ansicht, dass die Commerzbank auf zukünftige Herausforderungen nicht ausreichend vorbereitet ist und sich zu sehr auf kurzfristigen Erfolg konzentriert“, teilte das italienische Geldhaus mit. „Unicredit ist der Meinung, dass sich die Commerzbank neu positionieren sollte, um für die Zukunft gerüstet zu sein, indem sie das Wachstum beschleunigt und sich auf Investitionen und Transformation konzentriert.“