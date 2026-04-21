Amnesty beklagt „Aushöhlung“ von Menschenrechten

Etablierte Parteien würden weltweit Politik und Rhetorik autoritärer Bewegungen übernehmen, Österreich sei ein „Lehrstück“ dieser Entwicklung, heißt es in einer Presseaussendung zum Bericht. „Die Abschiebepolitik der Bundesregierung zeugt von einer Abkehr von menschenrechtlichen Prinzipien“, begründet Geschäftsführerin Shoura Hashemi die negative Bewertung Österreichs. Schließlich wurde im Juli des Vorjahres erstmals ein Mann nach Syrien abgeschoben, er galt daraufhin als verschwunden. Im Oktober fand dann die erste Abschiebung nach Afghanistan seit der Machtergreifung der Taliban statt – „in Kooperation mit einer De-facto-Regierung, die von Österreich selbst nicht anerkannt wird“, so Hashemi weiter.