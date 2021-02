Mittelalterliche Schlachten am PC in „Manor Lords“

Im Kern ist „Manor Lords“ nämlich ein mittelalterliches Aufbauspiel, in dem man Siedlungen baut und dafür sorgt, dass es deren Bewohnern an nichts mangelt. Das Militär spielt allerdings ebenfalls eine wichtige Rolle und sollte nicht vernachlässigt werden, wie im neuen Trailer zu sehen ist. Der zeigt die Stärken und Schwächen der verschiedenen Soldatenklassen und wie man Ritter, Bogenschützen und andere Einheiten am besten einsetzt.