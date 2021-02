Erfrierungen drohen rascher als man denkt

„Die Gefahr von Erfrierungen droht bereits ab einer Temperatur von minus fünf Grad“, erläutert Dr. Wolfgang Schreiber, Chefarzt des Österreichischen Roten Kreuzes. „Bei Wind kann der Körper aber schon vorher Schaden nehmen.“ Wenn es extrem kalt ist, verengen sich die Gefäße, weniger Blut fließt durch das Gewebe und die Gliedmaßen kühlen aus. Dauert das länger an, kommt es zu Schäden. Erste Anzeichen für Erfrierungen sind prickelnder Schmerz in Fingern und Zehen, Gefühllosigkeit und Verfärbungen. „Wenn der Gesamtorganismus zu stark abkühlt, kann es zu Bewusstlosigkeit kommen“, so Dr. Schreiber. „Dann besteht sogar Lebensgefahr.“ Schauen Sie daher nicht weg, wenn jemand in Gefahr ist und holen Sie Hilfe!