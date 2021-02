Innsbrucker Quanten-Start-up kooperiert mit NEC

Der japanische Elektronikkonzern NEC arbeitet mit dem Innsbrucker Unternehmen ParityQC an einem Quantencomputer-Ansatz, mit dem sich Optimierungsprobleme etwa in der Logistik oder in anderen Wirtschafts- und Wissenschaftsbereichen leichter lösen lassen. Der Bauplan und das Betriebssystem des Hardware-Systems von NEC wird im Rahmen der am 10. Februar von den Unternehmen bekannt gegebenen Kooperation aus Österreich kommen.