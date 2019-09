Tiroler Start-up macht Quantencomputer zugänglich

Gegründet wurde das universitäre Spin-off von den Quantenphysikern Rainer Blatt, Peter Zoller und Thomas Monz mit dem Ziel des Baus eines kommerziellen Quantencomputers. An der Uni Innsbruck bzw. dem Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) wurden in den vergangenen Jahrzehnten entscheidende Fortschritte in dem Bereich erzielt.