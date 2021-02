„Dicke Luft“ in den eigenen vier Wänden

Etwa die Hälfte der Befragten gab an, dass Bad, WC oder Waschküche von Schimmel betroffen sind, knapp gefolgt von Schlaf-und Kinderzimmer. Während in der wärmeren Jahreszeit täglich durchschnittlich 100 Minuten die Luft ausgetauscht wird, sind es in der kalten Jahreszeit nur mehr 20 Minuten täglich. In diesem Klima fühlen sich die Sporen besonders wohl.