Das Leben trotz Demenz bewusst genießen

Ingrid Korosek: „Irgendwann werde ich vergessen, wer du bist“

Sagt ein Mann im Film „Die Auslöschung“ zu seiner Ehefrau. Er leidet an Alzheimer und geht sich selbst und seiner Partnerin immer mehr verloren. Im Allgemeinen ist Demenz aber öffentlich kaum ein Thema. Das spiegelt die Lage der Betroffenen wider: Sie und ihre Angehörigen führen ein Leben im Schatten. Dabei gibt es in Österreich circa 145.000 Menschen mit dieser Diagnose. Bis 2040 wird sich die Zahl verdoppelt haben. Demenz ist bereits heute die häufigste Ursache von Pflegebedürftigkeit. In Heimen leiden knapp zwei Drittel der Bewohner an Alzheimer, das sind über 50.000 Menschen. Die anderen, also fast 100.000, wohnen zuhause, betreut von ihren Familien - wieder ein Problem der Versorgung älterer Menschen, das „privatisiert“ wurde.