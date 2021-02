Updates manipuliert: Abhörangriff auf Gamer

Den Android-Emulator NoxPlayer nutzen Gamer, um Smartphone-Spiele am PC starten zu können: 150 Millionen Nutzer machen laut Hersteller BigNox davon Gebrauch. Laut ESET sind diese nun allerdings in Gefahr: Cyberkriminellen ist es gelungen, die Update-Server des Herstellers zu knacken und manipulierte Updates an einzelne User auszuspielen.