„The Day Before“: Überleben nach der Zombie-Seuche

Der russische Spieleentwickler Fntastic hat mit „The Day Before“ ein Online-Rollenspiel angekündigt, in dem es Spieler ins postapokalyptische Amerika nach einer tödlichen Pandemie verschlägt, die Menschen in Zombies verwandelt. Keine neue Szenerie für ein Videospiel, allerdings macht der Trailer im Geiste von Games wie „The Last of Us“ und „The Division“ durchaus Lust auf mehr. Wie gut das MMO aus Russland ist, soll sich im ersten Halbjahr 2021 zeigen, wenn der Titel auf Steam erscheint.