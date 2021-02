Schlüsselloch-OP gewinnt zunehmend an Bedeutung

Bei der Arthroskopie handelt es sich um eine Gelenksspiegelung und -behandlung, bei der millimeterkleine Instrumente zum Einsatz kommen. Mit ihnen dringt der Arzt direkt an den Ort der Erkrankung vor, kann dort unter Sichtkontakt eine Diagnose stellen und die Behandlung durchführen. Die Sichtkontrolle erfolgt über einen Monitor. „Dabei hat sich die Technik in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten rapide und drastisch weiterentwickelt“, berichtet Prim. Univ. Doz. Dr. Christian Wurnig, Leiter der auf Sportorthopädie und Arthroskopie spezialisierten I. Abteilung des Orthopädischen Spital Speising. Hochauflösende Kameras und Bildschirme mit Farbechtheit sowie verbesserter Tiefenwahrnehmung bieten dem Chirurgen einen einzigartigen Überblick über die umliegenden Gewebe, Muskelfasern, Sehnen und Knochen. Die Vorteile von arthroskopischen Eingriffen sind insbesondere geringes Trauma, also wenig Blutverlust, geringe Inanspruchnahme der Muskelfasern und Weichteile, kürzere OP-Zeiten und schnellere Remobilisation der Patienen, so der Experte.