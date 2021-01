„Skul: The Hero Slayer“: Retro-Geheimtipp ist da!

Nach einer längeren Early-Access-Phase ist der Retro-Geheimtipp „Skul: The Hero Slayer“ vor wenigen Tagen in der finalen Version veröffentlicht worden. In dem in hübscher Pixeloptik gehaltenen Sidescroller für den PC (Steam) schlüpft der Spieler nicht in die Haut eines rechtschaffenen Helden, sondern erlebt die Spielwelt als dämonisches Skelett, das nach dem Sieg der Menschen auszieht, den gefangenen Dämonenkönig zu befreien. Im Trailer zeigen die Entwickler von SouthPAW Games, wie sich „Skul“ spielt.