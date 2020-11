Versicherungen warnen vor Gefahren im Home-Office

Der Verband forderte von den Arbeitgebern stärkere Anstrengungen, den Beschäftigten auch mittelfristig das Arbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen. „Die in vielen Unternehmen und vor allem in den Verwaltungen noch weit verbreitete Präsenzkultur ist in Corona-Zeiten ein absoluter Anachronismus“, erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg. „Die Politik sollte jetzt Home-Office nicht nur von den Unternehmen einfordern, sondern vor allem in ihrem originären Verantwortungsbereich - der Verwaltung - in aller Breite einführen.“