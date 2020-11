Grünes Licht für Verkauf von eBay Kleinanzeigen

Das deutsche Bundeskartellamt gibt grünes Licht für den milliardenschweren Verkauf der Online-Anzeigenportale eBay Kleinanzeigen und Mobile.de des US-Konzerns eBay an den norwegischen Konkurrenten Adevinta. Das Vorhaben führe „nicht zu einer erheblichen Behinderung des Wettbewerbs“, begründete der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, am Dienstag die Genehmigung in der ersten Prüfungsphase.