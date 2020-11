„Super Mario Bros. 3“ um 132.000 Euro versteigert

Das erste Gebot lag demnach bei 62.500 Dollar, doch 20 Bieter hätten den Preis in die Höhe getrieben. Die seltene Verpackung sei in besonders gutem Zustand gewesen. Über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt. Das japanische Unternehmen Nintendo hatte das ikonische Videospiel „Super Mario Bros.3“ 1990 in den USA auf den Markt gebracht.