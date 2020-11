Microsoft warnt vor Login mit SMS-Zusatzcode

Das fange damit an, dass SMS und Anrufe nicht verschlüsselt sind, von fähigen Angreifern also mit speziellem Equipment oder Phishing-Tools abgefangen werden könnten. Außerdem könnten Angreifer Mitarbeiter des Mobilfunkers mit Social-Engineering-Tricks dazu bringen, die Telefonnummer auf das Handy eines Angreifers umzuleiten - und damit auch die Zwei-Faktor-Codes, die an diese Nummer geschickt werden. Hinzu komme das Risiko, dass Handynetze ausfallen und die SMS dann nicht mehr zugestellt werden.