Accounts gehackt? Das sollten Sie jetzt sofort tun

Wer heutzutage im Internet unterwegs ist, wird nicht umhinkommen, das ein oder andere Nutzerkonto zu eröffnen. Manchmal reichen schon eine E-Mail-Adresse und ein Passwort, in anderen Fällen müssen weitere persönliche Daten hinterlegt werden. Wer einen kostenpflichtigen Dienst nutzen will oder im Netz auf Shopping-Tour geht, muss zusätzlich Zahlungsinformationen eingeben. All das sind sensible Daten, die auch für Hacker interessant sind. Der Schutz dieser Konten sollte daher höchste Priorität haben. Doch was tun, wenn doch einmal alle Schutzmaßnahmen versagen und ein Account gehackt wird? Götz Schartner vom deutschen Verein Sicherheit im Internet rät vor allem zu schnellem Handeln.