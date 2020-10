Corona-Einsamkeit: Japaner setzen auf Roboterhunde

Roboter als Ersatz für Familien-Treffen und Co.? In Japan erfreuen sich maschinelle Vierbeiner wie Sonys „Aibo“ wachsender Beliebtheit - und zwar als Ersatz für zwischenmenschliche Kontakte. So kaufen immer mehr Japaner für ihre oft weit entfernt in der Provinz lebenden Eltern, die sie aus Sorge vor einem Ansteckungsrisiko derzeit nicht besuchen können, mechanisches Spielzeug. Dank der Roboter könnten sie sicherstellen, dass ihre Eltern wohlauf sind, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtet.