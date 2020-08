„Wrist Buster“ outen Träger gefälschter Luxusuhren

„Uhren sind ein Statussymbol, manche meinen, mit einer teuren Uhr am Arm ist man etwas Besseres. Das ist fest in unserer Gesellschaft verankert. Leider.“, so die Uhren-Detektive in einem Interview mit jetzt.de. Ihren inzwischen mehr als 226.000 Followern erklären sie daher regelmäßig, wie sich Original und Fälschung voneinander unterscheiden lassen. „Der Anschluss von Gehäuse und Armband ist viel zu klobig und der Abstand zu groß. Auch die Riffelung der Lünette ist deutlich zu stark ausgeprägt und die Lünette ist insgesamt zu breit“, heißt es etwa in einer Beschreibung.