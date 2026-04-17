Jugendlich mit 100 km/h schnellen Mopeds erwischt

Mopeds über 100 km/h schnell

Den Polizisten gelang es schließlich einen der beiden Lenker anzuhalten, der zweite Jugendliche wurde wenig später ausgeforscht. An beiden Fahrzeugen wurden zahlreiche unerlaubte Umbauten sowie gravierende technische Mängel festgestellt. Rollentests ergaben Geschwindigkeiten von über 100 km/h.