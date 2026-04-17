Jugendlich mit 100 km/h schnellen Mopeds erwischt

Um einer polizeilichen Kontrolle zu entkommen, flüchteten zwei 16-Jährige aus dem Bezirk Weiz am Donnerstag mit ihren Mopeds vor der Polizei. Die Jugendlichen konnten ausgeforscht und angezeigt werden.
In Birkfeld wurden am Donnerstagnachmittag zwei offenbar manipulierte Mopeds auffällig. Eine Zivilstreife der Polizei wollte die beiden daraufhin kontrollieren. Als die 16-jährigen Lenker jedoch die Beamten bemerkten, flüchteten sie mit hoher Geschwindigkeit und missachteten dabei mehrfach die Straßenverkehrsordnung sowie sämtliche Anhaltezeichen.
Mopeds über 100 km/h schnell
Den Polizisten gelang es schließlich einen der beiden Lenker anzuhalten, der zweite Jugendliche wurde wenig später ausgeforscht. An beiden Fahrzeugen wurden zahlreiche unerlaubte Umbauten sowie gravierende technische Mängel festgestellt. Rollentests ergaben Geschwindigkeiten von über 100 km/h.
Die Kennzeichen beider Mopeds wurden abgenommen, eine technische Überprüfung sowie die Überprüfung der Verkehrszuverlässigkeit der Lenker wurden angeregt. Insgesamt wurden rund 40 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Weiz erstattet.
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