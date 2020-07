Auslieferung von Darknet-Straftäter abgelehnt

Ein Gericht in Südkorea hat die Auslieferung des Betreibers der einst größten Website für pornografische Darstellungen von Kindern in die USA abgelehnt. Die Auslieferung von Son Jong Woo könnte die eigenen Ermittlungen Südkoreas zur sexuellen Ausbeutung von Kindern in Verbindung mit der Website „Welcome to Video“ behindern, so das Obergericht in Seoul. Es sei daher besser, dass Son in Südkorea bleibe.