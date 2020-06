„Crash Bandicoot 4“: Kult-Jump‘n‘Run kehrt zurück!

Activision bringt seinen kultigen Jump‘n‘Run-Beuteldachs „Crash Bandicoot“ zurück: Am 2. Oktober erscheint das mittlerweile vierte Abenteuer „It‘s About Time“ für PS4 und Xbox One. Im Ankündigungs-Trailer zeigten die Entwickler erste Eindrücke aus dem Projekt. „Crash Bandicoot 4“ soll mehr als 100 Levels umfassen. Gekämpft wird wie in früheren Teilen gegen den fiesen Wissenschaftler Doktor Neo Cortex.