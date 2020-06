Herzpatienten leben in Angst und mit Stress

Was war zuerst - die Henne oder das Ei? Diese Diskussion kann man auf die Medizin ummünzen: Schädigt eine Depression das Herz, oder sind Herzpatienten aufgrund ihres Leidens depressiv? Laut Fachärzten ist beides möglich. Deshalb hat sich der Begriff „Psychokardiologie“ mittlerweile zu einem ernst zu nehmenden Teilbereich entwickelt. Immerhin sind ja Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch in Österreich nach wie vor die häufigste Todesursache. Daher beschäftigen sich namhafte Kardiologen wie Prim. Univ.- Prof. Dr. Thomas Stefenelli mit diesem Thema: „Ich kann bestätigen, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Herzleiden und dem seelischen Befinden gibt.“ Stress fördert beispielsweise unter anderem Verengung von Blutgefäßen, was zu Herzinfarkt oder Rhythmusstörungen führen kann. Prof. Stefenelli bestätigt die eingangs angesprochene Wechselwirkung: „Ein Teil der Patienten wird nach dem kardialen Ereignis depressiv, der andere hat aufgrund depressiver Verarbeitungsmuster von Stresssituationen ein klar höheres Risiko für eine Erkrankung des Herzens.“