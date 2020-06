Ohne Huawei würde sich 5G-Ausbau stark verzögern

„Sind nicht an einen Lieferanten gebunden“

„Wir sind nicht an einen Lieferanten gebunden, aber es ist wichtig, das Ausmaß dessen zu verstehen, was hier auf dem Spiel steht“, sagte er und fügte hinzu, Vodafone arbeite eng mit Ericsson zusammen und prüfe Geräte weiterer Lieferanten. Großbritannien führt derzeit Gespräche mit der japanischen NEC und Südkoreas Samsung Electronics, um Alternativen zu Huawei beim Ausbau des Netzes zu finden.