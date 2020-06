Game Gear Micro: Sega kündigt Mini-Handheld an

Exakt 30 Jahre nach der Veröffentlichung seines Game Gear bringt Sega den 8-Bit-Handheld am 6. Oktober 2020 als Mini-Version zurück auf den Markt. Der Game Gear Micro soll zunächst nur in Japan für umgerechnet rund 40 Euro in vier verschiedenen Versionen mit jeweils vier verschiedenen Spielen erhältlich sein. Vorteil für jene, die gleich alle vier Versionen kaufen: Sie erhalten die miniaturisierte Version der offiziellen Bildschirmlupe gratis dazu. Die wird auch dringend nötig sein, misst das Display des Game Gear Micro in der Diagonale doch lediglich 1,15 Zoll.