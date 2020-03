Apple-Assistent Siri berät bei Corona-Verdacht

Apple zeigte Verhaltenshinweise im App Store

Neben den Anpassungen bei Siri nutzt Apple seine iOS-Plattform auch, um iPhone-Nutzer über Maßnahmen aufzuklären, die eine Ansteckung verhindern sollen. US-Amerikaner wurden am Samstag im App Store von einer Videobotschaft der Coronavirus-Task-Force des Weißen Hauses begrüßt, in der ihnen Ärzte die Wichtigkeit einer Kontaktreduktion erklären. Bei anderen IT-Riesen gab es ähnliche Maßnahmen - etwa beim schwedischen Musik-Streamer Spotify, der am Wochenende auch User in Österreich aufforderte, in der aktuellen Krise das ihre beizutragen und zu Hause zu bleiben.