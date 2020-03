Ab auf die Insel: „Animal Crossing: New Horizons“

„Animal Crossing: New Horizons“ passt in keine Genre-Schublade. Das neue Nintendo-Abenteuer lässt sich am ehesten als Mix aus Survival-, Aufbau- und Rollenspiel beschreiben, in dem der Spieler die Aufgabe hat, ein tropisches Eiland zu einem florierenden Dörfchen mit niedlichen tierischen Mitbewohnern auszubauen. Gewalt und Geballer fehlen vollständig, dafür enthält der Switch-Titel eine gehörige Portion Entschleunigung und Humor.