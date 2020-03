Filesharing-Dienste: „Kostenlos“ hat seinen Preis

Tücken im Detail

Grundsätzlich funktioniere diese Methode bei allen Diensten gut, die Tücken lägen eher im Detail, so Bleich. Alle sechs Dienste im Test bieten ihren Filesharing-Service zumindest in einer Basis-Version kostenfrei und ohne Registrierungspflicht an. „Das bedeutet aber nicht, dass sie keine Daten ihrer Nutzer sammeln“, gibt der Experte zu bedenken. Gibt man etwa E-Mail-Adressen von Sendern und Empfängern an, muss man davon ausgehen, dass diese in irgendeiner Datenbank landen.