So kommen Sie mit Google in die Museen dieser Welt

Vom Kunsthistorischen Museum, dem Belvedere oder Albertina in Wien über das Museum of Modern Art in New York, die Uffizien in Florenz, den Louvre in Paris oder die Eremitage in Sankt Petersburg: Googles „Arts & Culture“-Projekt ermöglicht virtuelle Rundgänge durch die renommiertesten Museen der Welt und erlaubt es Kunstinteressierten dank hochauflösender Scans, unzählige Gemälde und andere Exponate bis ins kleinste Detail zu erleben.