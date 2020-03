Köstinger gibt 150 Mio. € für Breitbandausbau frei

Telekomministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Donnerstag 150 Millionen Euro für den Ausbau von Breitbandverbindungen freigegeben. Davon fließen 143 Millionen Euro in Glasfasernetze in Oberösterreich (56,9 Millionen Euro), der Steiermark (50,2 Millionen Euro) und Niederösterreich (29,5 Millionen Euro). Für Leerverrohrungen sind 17 Millionen Euro vorgesehen, für Förderung von Anschlüssen in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) sowie Schulen eine Million Euro.