Huawei sieht sich von USA politisch verfolgt

Lizenzzahlungen in Milliardenhöhe an USA

Bis Ende 2018 wurden Huawei laut eigenen Angaben 87.805 Patente erteilt, davon 11.152 in den USA. Der Konzern erhielt daraus seit 2015 über 1,4 Milliarden US-Dollar an Lizenzeinnahmen. Gleichzeitig zahlte Huawei laut Mitteilung mehr als sechs Milliarden US-Dollar an Lizenzgebühren für die rechtmäßige Nutzung von Patenten anderer Unternehmen. „Nahezu 80 Prozent dieses Betrags wurden an US-Firmen gezahlt“, betonte Huawei.