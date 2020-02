Aufgepasst: Deshalb leben Männer kürzer!

Wie sieht es in Sachen Zahngesundheit aus?

Frauen leiden in erster Linie an Karies sowie Kiefergelenkserkrankungen und verlieren ihre Zähne früher als Männer, bei denen wiederum häufiger Zahnfleischentzündungen festgestellt werden, wie die „Deutsche Ärztezeitung“ berichtet. Mehr Mädchen in der Pubertät leiden an Autoimmunerkrankungen, im Alter trifft es eher Männer. Umgekehrt im Falle von Asthma: Bei Buben bis ins Teenageralter wird vermehrt Asthma diagnostiziert, später holen die Mädchen auf.