Tüftler aus Neuseeland baut E-Bike fürs Wasser

Laut Hersteller kann das Rad in Seen, Flüssen und auf dem Meer verwendet werden. „Es braucht etwas Übung und Disziplin, sehr ähnlich wie beim Radfahren“, erklärt Howard-Willis. Anders formuliert: Man fällt erst mal ins Wasser, wie im Video oben zu sehen ist. Das Ganze kostet ein Vielfaches von normalen Rädern: In Europa rund 6600 Euro.