„Unsicherheit rechtfertigt keine Videoüberwachung“

Für Videoüberwachung muss es gute Gründe geben. Das hat der Europäische Datenschutzausschuss in seiner neuen Leitlinie zum Einsatz von Videokameras festgelegt, wie die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk am Donnerstag mitteilte. Die am Mittwoch in Brüssel beschlossene Leitlinie stelle klar, dass ein Gefühl der Unsicherheit allein keine Videoüberwachung rechtfertige.