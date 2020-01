TomTom: Wien erneut Stau-Hauptstadt Österreichs

Salzburg auf Rang zwei, gefolgt von Graz, Innsbruck und Linz

Auf Platz zwei in Österreich landete Salzburg (27 Prozent mehr Fahrzeit gegenüber frei fließendem Verkehr). Zwei an sich halbstündige Fahrten zu den Stoßzeiten am Morgen und am Abend kosteten in der Stadt an der Salzach in Summe 25 Minuten extra. Es folgten Graz (26 Prozent, 26 Minuten), Innsbruck (23 Prozent, 22 Minuten) und Linz (22 Prozent, 26 Minuten). Dabei zeigen die Landeshauptstädte von Oberösterreich und der Steiermark, dass es dort besonders während der „Rushhour“ zu Verzögerungen kommt, der Zeitverlust im Stau über den Tag gerechnet aber etwas geringer ist. In vier der fünf erfassten österreichischen Städte hat die Zeit im Stau gegenüber 2018 übrigens zugenommen, lediglich Graz blieb auf dem Niveau von 2018.