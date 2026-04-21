Kulturelles Muttertags-Frühstück im Brucknerhaus

Unter der Leitung von Dirigentin Michi Gaigg bringt das L’Orfeo Barockorchester zur Feier seines 30-jährigen Bestehens Metropolen-Flair ins Brucknerhaus Linz. Nicht nur steht Joseph Haydns Symphonie Nr. 104 auf dem Programm, die er im Jahr 1795 während seiner zweiten Londonreise komponierte, sondern auch die dritte von Carl Philipp Emmanuel Bachs Berliner Symphonien. Zusammen mit Werken von Marianna Martines und Wolfgang Amadé Mozart wird dies ein Fest der Wiener Klassik und ihrer Vorgänger!