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Kulturelles Muttertags-Frühstück im Brucknerhaus

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21.04.2026 09:21
Michi Gaigg dirigiert das Jubiläumskonzert.
Michi Gaigg dirigiert das Jubiläumskonzert.(Bild: reinhard winkler)
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Das L’Orfeo Barockorchester feiert seinen 30. Geburtstag mit einem Konzert im Brucknerhaus Linz. Am 10. Mai laden wir 5x2 Gewinner dazu ein und kredenzen davor noch ein leckeres Muttertags-Frühstück. Gleich hier mitspielen.

Unter der Leitung von Dirigentin Michi Gaigg bringt das L’Orfeo Barockorchester zur Feier seines 30-jährigen Bestehens Metropolen-Flair ins Brucknerhaus Linz. Nicht nur steht Joseph Haydns Symphonie Nr. 104 auf dem Programm, die er im Jahr 1795 während seiner zweiten Londonreise komponierte, sondern auch die dritte von Carl Philipp Emmanuel Bachs Berliner Symphonien. Zusammen mit Werken von Marianna Martines und Wolfgang Amadé Mozart wird dies ein Fest der Wiener Klassik und ihrer Vorgänger!

Die Gewinner erwartet ein schöner Muttertag im Brucknerhaus.
Die Gewinner erwartet ein schöner Muttertag im Brucknerhaus.(Bild: Markus Wenzel)

Gewinner genießen Musik und ein Frühstück!
Zehn „Krone“-Gewinner kommen am 10. Mai nicht nur in den Konzertgenuss (11 Uhr, Großer Saal), sondern starten schon um 9 Uhr mit einem Muttertags-Frühstück. Einfach im untenstehenden Formular Daten ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung teil. Mitspielen ist bis 24. April (9 Uhr) möglich. Alle Infos finden Sie unter: www.brucknerhaus.at.

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