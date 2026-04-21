Pleitegeier krallt sich Wasserschadensanierer

Wirtschaftlich schwierige Zeiten durchleben derzeit unzählige Betriebe im ganzen Land. Insolvenzen stehen leider auf der Tagesordnung und machen vor keiner Branche Halt. Jetzt erwischte es einen kleinen Betrieb im vorderen Stubaital (Tirol). Ein Konkursverfahren wurde eröffnet – für den Chef werden Erinnerungen wach ...
Betroffen ist ein kleiner Betrieb, der sich mit der Wasserschadensanierung befasst und einen Mitarbeiter beschäftigt. Über das Vermögen des Chefs sei am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet worden, so der Kreditschutzverband von 1870. Auch der Alpenländische Kreditorenverband informierte, dass der Betroffene seinen „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.
Erinnerungen an 2024
Und zwar nicht zum ersten Mal. Wie der KSV von 1870 mitteilte, sei über das Vermögen des Schuldners bereits im September 2024 ein Konkursverfahren eröffnet worden, „über welches am 16. Dezember 2024 ein Zahlungsplan angenommen wurde.“
Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht.
KSV von 1870
Über die Gründe der aktuellen Insolvenz würden derzeit noch keine geprüften Informationen vorliegen. „Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, so der Kreditschutzverband weiter. „Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht“, hieß es.
Zukunft noch ungewiss
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb „ohne weitere Nachteile für die Gläubiger“ fortführen kann, ist noch unklar. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV von 1870.
Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten würden sich aktuell keine seriösen Angaben machen lassen.
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