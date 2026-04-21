Drogen im Millionenwert in Kerzen versteckt

Demnach sollen die Drogen seit 2023 in Kerzen eingearbeitet und so getarnt verschickt worden sein. Über den Postweg gelangte das Suchtgift unter dem Namen echter Kerzenmanufakturen an Abnehmer. Im März 2025 klickten dann die Handschellen.

Vier Verdächtige ausgeforscht

Insgesamt konnten vier Verdächtige in Österreich ausgeforscht werden. Auch in weiteren Ländern klickten die Handschellen. Unter anderem wurde ein 27-jähriger Österreicher im Zusammenhang mit rund 4,5 Kilo Ketamin festgenommen und hat seine Strafe bereits verbüßt. Als mutmaßlicher Auftraggeber gilt jedoch ein 38-jähriger Niederländer.