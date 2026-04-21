Bio-Pellets verdrängen „schmutziges“ Heizöl

„Bis zu 2400 Euro pro Jahr sparen“

Aus Sicht der Branche ist der Boom kein Zufall, sondern das Ergebnis klarer Vorteile: Ökoheizungen arbeiten mit regional verfügbarer Biomasse, meist aus Sägewerksnebenprodukten. Das macht sie deutlich unabhängiger von internationalen Preissprüngen bei Öl und Gas. Gleichzeitig sorgen kurze Transportwege für stabile Preise und sichern Jobs in der heimischen Forst- und Holzwirtschaft. Laut „proPellets“-Obfrau Doris Stiksl spart ein durchschnittlicher Haushalt derzeit bis zu 2400 Euro jährlich – „ein Betrag, der für viele einem zusätzlichen Monatsgehalt entspricht“. Jeder Umstieg stärke außerdem die regionale Wertschöpfungskette – vom Wald bis in den Heizungskeller.