HiPP-Rückruf: Zweites Glas im Burgenland gefunden!

Bereits am Samstag tauchte das erste Glas in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt) mit einem rot-weißen Aufkleber auf, der auf eine mögliche Manipulation hindeutet. Ein vorläufiges toxikologisches Gutachten bestätigte den Verdacht auf Rattengift, ein detailliertes Ergebnis steht noch aus. Polizeisprecher Helmut Marban hatte dann am Sonntag gewarnt, dass von einem „zweiten Glas im Umlauf“ auszugehen sei. Nur zwei Tage später ist es den Ermittlern gelungen, auch dieses mutmaßlich kontaminierte Glas zu finden und sicherzustellen.