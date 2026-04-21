HiPP-Rückruf: Zweites Glas im Burgenland gefunden!

Ein kleiner Lichtblick im Gift-Krimi: Im Burgenland ist laut „Krone“-Informationen das zweite, möglicherweise mit Rattengift manipulierte Glas entdeckt und sichergestellt worden. Zuvor hatten die Drogeriekette dm und REWE vorsorglich angekündigt, alle HiPP-Produkte aus dem Handel zu nehmen.
Seit dem Wochenende sorgt der Giftkrimi rund um HiPP-Babynahrung für große Verunsicherung bei Eltern in Österreich und darüber hinaus. Nach einem Erpressungsversuch gegen das deutsche Unternehmen sollen bislang unbekannte Täter – die Polizei geht mittlerweile von mehreren Verdächtigen aus – mit Rattengift manipulierte Babygläschen in Filialen in drei Ländern platziert haben.
Gefunden wurden bislang verdächtige Gläser der Sorte „Karotte und Kartoffeln“ in Tschechien, der Slowakei und Österreich – jeweils in zwei bekannten Fällen. In Österreich betroffen war laut Polizei eine Spar-Filiale im Bezirk Eisenstadt. Die Handelsketten reagierten umgehend und räumten vorsorglich sämtliche Produkte aus den Regalen.
Bereits am Samstag tauchte das erste Glas in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt) mit einem rot-weißen Aufkleber auf, der auf eine mögliche Manipulation hindeutet. Ein vorläufiges toxikologisches Gutachten bestätigte den Verdacht auf Rattengift, ein detailliertes Ergebnis steht noch aus. Polizeisprecher Helmut Marban hatte dann am Sonntag gewarnt, dass von einem „zweiten Glas im Umlauf“ auszugehen sei. Nur zwei Tage später ist es den Ermittlern gelungen, auch dieses mutmaßlich kontaminierte Glas zu finden und sicherzustellen.
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